Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! O Paralar İade Edilecek

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Son dönemlerde bazı işletmelerin, özellikle tütün ürünleri ve alkollü içecekler gibi ürün gruplarında, kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden ek “komisyon ücreti” talep ettiği dikkat çekiyor.

Sputnik’in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu tarz uygulamalar yalnızca etik dışı değil, aynı zamanda yasalara aykırı ve haksız kazanç anlamı taşıdığını belirtti.

'POS KOMİSYONLARI AYKIRI'

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, kartla ödeme yapan müşterilerden alınan pos komisyonlarının yalnızca yasa dışı değil, aynı zamanda ticari etikle de bağdaşmadığını dile getirdi. Güllü, Bu durum Vergi Usul Kanununa ve 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesine aykırı olduğu gibi haksız bir ticari uygulamadır. Ticari ahlaka da aykırıdır" dedi.

BANKA KANUNLARI NE DİYOR?

İbrahim Güllü, ilgili kanunun açık hükümlerine dikkat çekerek, bu komisyonun alınmasının yasal temele dayanmadığını belirtti ve işletmelerin bu uygulamayı sonlandırmaları gerektiğini vurguladı: Güllü, “Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez" ifadelerini kullandı. Güllü ayrıca, kredi kartı ile ödeme yapılması nedeniyle komisyon, hizmet bedeli, vergi veya benzeri bir isim adı altında ilave bir ödeme alan işletmeler aldıkları parayı derhal faiziyle birlikte iade etmeleri gerektiğini de vurguladı.

KREDİ KARTINDAN KESİLEN 'KOMİSYON' NASIL GERİ ALINIR?

Tüketici haklarını aramak isteyen bireyler için İbrahim Güllü şu yol haritasını önerdi:

-Kartla ödeme yapan tüketiciler, ödeme yaptıklarına dair fiş veya belgelerle birlikte e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunarak ödedikleri komisyonun ticari faiziyle geri ödenmesini talep edebilirler. -

-Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve bu hakları talep etmeleri büyük önem taşıyor. Bu konuda gerek kamu otoriteleri gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılmalı.

NEREYE BAŞVURULUR?

Güllü, şikayet süreçleriyle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Tüketicimiz ilgili bankaya ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna) ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan haksız fiyat değerlendirme kuruluna şikayette bulunabilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 77. maddesinin 13 maddesi uyarınca 863.500 TL idari para cezası uygulanır”

Kaynak: Sputnik