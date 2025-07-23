600 Bin Kamu İşçisinin Zam Bekleyişinde Yeni Gelişme
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde flaş gelişme yaşandı. İş veren ikinci altı ayda enflasyon artışını geri çekerek yüzde 10 sabit zam teklif etti.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı.
ENFLASYON ORANINDA ZAM TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ
Habertürk'te yer alan habere göre; kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.
Kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemlerdeki ücret zamlarının gerçekleşen enflasyon oranında yapılması yönündeki teklifini geri çektiğini işçi sendikalarına bildirdi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ise yapılan teklifin kamuoyuna açıklandığı, geri çekilmesinin kabul edilemeyeceği cevabını verdiği öğrenildi.
Kaynak: Habertürk