600 Bin Kamu İşçisinin Zam Bekleyişinde Yeni Gelişme

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Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamu işvereni geçen hafta ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklif etmişti. Buna göre, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon oranında, yani yüzde 16,67 oranında zam alacaktı.

ENFLASYON ORANINDA ZAM TEKLİFİ GERİ ÇEKİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemler için enflasyon oranında zam teklifini geri çekti. Kamu işvereninin ikinci 6 ay için yüzde 10 oranında zam teklif ettiği öğrenildi.

Kamu işvereni ikinci ve sonraki 6’şar aylık dönemlerdeki ücret zamlarının gerçekleşen enflasyon oranında yapılması yönündeki teklifini geri çektiğini işçi sendikalarına bildirdi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ise yapılan teklifin kamuoyuna açıklandığı, geri çekilmesinin kabul edilemeyeceği cevabını verdiği öğrenildi.

Kaynak: Habertürk