Ailesi Yangında Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı... O İtfaiyeciyle İlgili Şok İddia: 'Annemi de Öldürmüş Olabilir'

Aydın'da eşi ve iki çocuğunu yangında kaybeden, ardından kundaklama suçlamasıyla tutuklanıp cezaevinde intihar eden Turgay Gezgin’in adı bu kez annesinin ölümüyle gündemde. Kardeşi İlkay Gezgin, annelerinin ölümünün doğal nedenli olmadığını öne sürerek savcılığa başvurdu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine anne Nalan Baksi'nin mezarı açıldı, ölüm sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ailesi Yangında Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı... O İtfaiyeciyle İlgili Şok İddia: 'Annemi de Öldürmüş Olabilir'
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart sabahı meydana gelen yangında, itfaiye eri Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin (4) hayatını kaybetmişti. Olay, Yeşil Mahalle’deki evlerinde yaşanmış, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürmüştü. Yangında ailesini kaybeden Turgay Gezgin, o sırada gece mesaisinden dönmüş ve olay yerinde baygınlık geçirmişti. Yangında yaşamını yitiren anne ve çocuklar, Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Ailesi Yangında Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı... O İtfaiyeciyle İlgili Şok İddia: 'Annemi de Öldürmüş Olabilir' - Resim : 1

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Ailesini kaybettikten 10 gün sonra nişanlanan itfaiye eri, şüpheleri üzerine çekti. Soruşturma sürecinde, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle Turgay Gezgin gözaltına alındı. Polis, Gezgin’in nişanlısı F.T.’yi de ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Turgay Gezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi, nişanlısı adli kontrolle serbest bırakıldı. Gezgin, bir süre sonra Nazilli Cezaevi’nden Adana F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. 20 Temmuz’da kaldığı koğuşta ranzaya kendini asarak yaşamına son verdi.

Ailesi Yangında Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı... O İtfaiyeciyle İlgili Şok İddia: 'Annemi de Öldürmüş Olabilir' - Resim : 2

SESSİZCE DEFNEDİLDİ

Turgay Gezgin’in cenazesi, açıklanan saatte camide cenaze namazı kılınmadan alınarak sessizce Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü. Mezarı başına isim yazılmadı, tabutu da mezarın yanında bırakıldı.

Ailesi Yangında Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı... O İtfaiyeciyle İlgili Şok İddia: 'Annemi de Öldürmüş Olabilir' - Resim : 3

KARDEŞİNDEN ŞOK İDDİA

Bu olayların ardından Gezgin’in kız kardeşi İlkay Gezgin, kamuoyunu sarsan yeni bir iddiada bulundu. İlkay Gezgin, 31 Ocak 2023’te yaşamını yitiren anneleri Nalan Baksi’nin ölümünün doğal nedenlerden kaynaklanmadığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baksi’nin, Turgay Gezgin tarafından boğularak ya da ilaçla öldürülmüş olabileceğini belirten İlkay Gezgin, ölümün miras paylaşımı nedeniyle planlanmış olabileceğini söyledi.

İddiaya göre, anneleri Kuşadası’ndaki bir bakım evinden ikna edilerek eve döndürülmüş ve kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

İlkay Gezgin'in o dönemde yüklü miktarda kumar borcu olduğunu belirttiği ağabeyinin kalacak miras için annesini öldürmüş olabileceğini belirtti. İlkay Gezgin, eve dönen annesinin 31 Ocak 2023 tarihinde koltukta oturur vaziyette ağabeyi tarafından ölü bulunduğunu da anlatıp, ölümünün kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçtiğini aktardı. O dönemde ağabeyinin ifadesinde; saat 08.00'de işe gittiği ve yarım saat kadar unuttuğu işitme cihazını almak için tekrar eve döndüğünde annesini ölü bulduğunu söylediğini de anlattı.

MEZAR AÇILDI

Baksi’nin mezarı açılarak gerekli numuneler alındı. Otopsi ve adli analizlerin ardından ölüm sebebine ilişkin detaylar ortaya çıkacak. Soruşturma kapsamında, annenin mirasının iki kardeş arasında paylaştırıldığı da belirtildi. Baksi’nin ölümünde boğulma ya da zehirlenmeye bağlı şüphelerin araştırıldığı, savcılığın yürüttüğü soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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