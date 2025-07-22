Kız Kardeşi Dehşeti Tek Tek Anlattı: İlayda'yı 'Ölüm Evi'ne Babası Göndermiş! 'Hepinizi Öldürecekler'

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Diyarbakır’da, bir süre birlikte yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı 30 yaşındaki C.A. tarafından silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ifadeler ortaya çıktı. İkinci kez ifadesi alınan Alkaş’ın kız kardeşi M.A.’nın anlattıkları kan dondurdu.

Olay, 15 Temmuz akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken bir süre birlikte yaşadığı ve daha sonra ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. İlayda Alkaş hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Annesi Hülya Alkaş, kızı İlayda’nın C.A. tarafından aylarca şiddet gördüğünü, dış dünyayla bağının koparıldığını ve İlayda’nın babasının tehdit ederek onu yeniden aynı eve gönderdiğini söylemişti. İlayda’nın ölümünden eşi M.A.’yı da sorumlu tutan Hülya Alkaş, kızının defalarca darbedildiğini, intihara teşebbüs ettiğini, babasının ise müdahale etmediğini, hatta 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediğini aktarmıştı. Kızının 2 aylık hamileyken darbedildiğini ve düşük yaptığını da belirten Alkaş, ölüm tehditleri nedeniyle Batman’a, İzmir’e ve ardından Antalya’ya kaçtıklarını söylemişti.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise “Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim. Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın." demişti. "Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin. Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'Anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu. Şu an katil etrafta geziyor." diye konuşan M.A., evlerine gidemediklerini ve artık Diyarbakır'da da yaşayamayacaklarını da ifade etmişti.

YENİDEN İFADESİ ALINDI

Bu sözlerin ardından dün akşam saatlerinde İlayda’nın kardeşi M.A.’nın tekrar ifadesi alındı. M.A. ifadesinde, şunları anlattı:

“İlayda’nın eşi C.A. ablama karşı sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. 25.02.2025 günü ablam İlayda, annem Hülya’yı arayarak eşi C.A.’dan şiddet gördüğünü söyledi. Polislerle birlikte gelmemizi ve kendisini kurtarmamızı söyledi. Daha sonra aynı gün annem polis merkezine giderek ablamın durumunu anlattı. Ardından annem ve polis ekipleri ablam İlayda’yı alarak polis merkezine geçmişti. Ablam ve annem burada C.A.’ya karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuştu. Ayrıca kadın sığınmaevi talebinde de bulunmuşlardı. Müracaattan sonra ablam, annem ve ben Diyarbakır’da bulunan kadın sığınmaevine gittik. Yaklaşık 5 gün kaldık. Daha sonra annem, ablam ve ben, Şehitlik'teki evimize geldik."

İLAYDA'YI GERİ GÖNDERMİŞ

Kapıyı babalarının açtığını söyleyen acılı kardeş, "İlayda babama C.A.’dan gördüğü sözlü ve fiziki şiddeti anlattı. Ayrıca eşi C.A. ve ailesinin kendisini, annemi ve beni öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Babam, ablamın söylediklerini kabul etmeyerek ablama hitaben ‘Sen evine dön, senin evini ayrı yapacaklar, C.A. seni bir daha dövmeyecek, C.A'nın eşi sensin, eğer buraya gelirsen sana sahip çıkmam” dedi. ‘C.A. ve ailesi seni öldürmekle kalmaz, anneni, kız kardeşini ve ağabeyini bile öldürürler’ dedi. Annemle babam aralarında sözlü olarak tartıştılar." dedi.

'ANNENE NEDEN KURŞUN DEĞMEDİ?'

Daha sonra babasının C.A. ve ailesini arayarak eve çağırdığını ve İlayda'yı onlarla birlikte geri gönderdiğini ifade etti. Daha sonra ablasıyla 3 ay boyunca görüştürülmediklerini anlatan M.A., ifadesini şöyle sürdürdü:

15 Mayıs'ta gece saat 01.00 sıralarında babam ablam İlayda’yı alarak eve getirdi. Ablamın yüzünde morluklar vardı. Babam ablam için, C.A. ve ailesi ile tartıştığını kendisini yere attığını söyledi. Sabahında ablam anneme ‘Babamın gözü önünde eşim C.A. ve ailesi beni dövdüler. Ben kendimi dördüncü kattan atmaya çalıştım, C.A. telefonun kamerasını açarak bana, ‘Sen kendini aşağıya mı atıyorsun’ dedi. Ablam da kamerayı fark ettiğini söyleyerek ‘Ben sizin yüzünüzden kendimi atıyorum’ diye anlattı. Hatta babamın orada olduğunu ve eşi C.A. ile ailesine ‘Atın atın onu öldürün’ dediğini anlattı. Başka bir gün de ablam bize kayınvalidesinin, kendisinin kafasında şekerliği kırdığını ve saçını çektiğini anlatmıştı. Normalde babam ve annem ayrı yaşarlar. Ancak ablam İlayda’nın öldürüldüğü gün babam hemen eve gelmişti. Ben olayın heyecanıyla babama vurdum. Babam da bize karşı ‘Hepinizi öldürecekler, annene neden bir tane değmedi o kurşunlardan’ dedi."

Kaynak: DHA