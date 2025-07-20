Her Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından Öldürüldü

İzmir’in Çiğli ilçesinde 45 yaşındaki güzellik merkez sahibi Demet Akarsu, geçen ay boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz tarafından birçok kez bıçaklanarak katledildi. Saldırgan cinayet aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Son Güncelleme:
Her Gün Bir Kadın Cinayeti... Demet Akarsu, Geçen Ay Boşandığı Erkek Tarafından Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadın cinayetleri günden güne artarken, son olarak İzmir’den acı bir haber geldi. Çiğli ilçesindeki Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta bulunan bir evde dün sabah saat 07.30 sıralarında, Demet Akarsu (45) ile geçen haziran ayında boşandığı eski eşi Halil Tezkorkmaz (46) arasında tartışma çıktı. Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu’yu birçok kez bıçakladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tezkorkmaz ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Akarsu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Akarsu’nun güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeriydi... Esen Gök Evinde Ölü Bulundu!Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeriydi... Esen Gök Evinde Ölü Bulundu!Güncel
Mor Çatı'dan 'Ayşe Tokyaz' Açıklaması: 'Kadınlar Şikayet Etmeye Korkuyor'Mor Çatı'dan 'Ayşe Tokyaz' Açıklaması: 'Kadınlar Şikayet Etmeye Korkuyor'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın cinayetleri İzmir
Son Güncelleme:
Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Bütün Silahları Susturuyoruz' TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı
Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem Yazlık Kumaş Ayakkabılarda Leke ve Kir Sorununu Tarihe Karıştıracak Yöntem
Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün Uyku Öncesi Duş Almadan Önce 2 Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'ten Geçti, ÖTV Değişti! Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Değişecek
Yeni Vergi Düzenlemeleri Meclis’te Kabul Edildi Yeni Vergi Düzenlemeleri Meclis’te Kabul Edildi
Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı... 14 Kaçak Suçlu Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi! 14 Kaçak Suçlu Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi!
İşler Tersine Döndü: İsrail Gazze'den Çekiliyor mu? İsrail Gazze'den Çekiliyor mu?