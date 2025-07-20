Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu, Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağış alan yerlerde rüzgar da yer yer kuvvetli olacak.

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Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu, Ordu ve Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji O İlleri Uyardı: Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat! - Resim : 1

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Haber Merkezi

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