Mansur Yavaş'tan Sağanak Yağış Açıklaması, Saat Vererek Ankaralıları Uyardı!
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın kuzeydoğusunda bugün saat 13.00'te başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı Ankaralıları uyardı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ankara dün sağanak yağışa teslim oldu. Bugün de sağanak yağış bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaparak Ankaralıları yağışa karşı uyardı.
Yavaş'ın uyarısı şöyle:
"Sevgili Ankaralılar;
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."
Kaynak: Haber Merkezi