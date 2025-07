Ankara'da Sel Felaketinde Bir Binanın Duvarı Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Keçiören ilçesini adeta felç etti. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, Adnan Menderes Mahallesi’nde birçok binanın giriş ve bodrum katını su altında bıraktı. Sokaklarda park halindeki araçlar sel sularıyla sürüklendi, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekibi sevk edilirken, mahalle sakinleri de yardım için seferber oldu. Su altında kalan apartmanlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin desteğiyle tahliye edildi. Tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Bazı kişilerin ise kepçeyle güvenli alana taşındığı görüldü.

SEL DUVARI GÖTÜRDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle bir bodrum dairenin oda duvarı yıkıldı. AFAD ekipleri, evde mahsur kalan 3 kişiye ulaştı; 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri su tahliyesine devam ederken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

'YIKILACAK DİYE KORKUYORUZ'

Mahalle sakinleri ise durumdan şikâyetçi. Berna Arslan, "Her sene binamızda duvarlar yıkılıyor, sular ikinci katımıza kadar giriyor ve elektriğimiz gidiyor. Her sene yardım istiyoruz. Burası gölet gibi, her taraftan su buraya toplanıyor. Hala korkuyorum, bina o kadar suyun altında kaldı ki artık yıkılacak diye korkuyoruz. 6 tane araç birbirine girdi, elektrik direği yıkıldı. Bizim duvarımız da ondan yıkıldı. Burada maddi hasar çok fazla" dedi.

Murat Denemeci ise “Yukardaki ana caddelerden gelen su buralara doldu. Caddedeki araçları da buraya yığdı. İki tane binanın elektrikleri yok. Herkes yemeğini dışarıda yedi. Ben dışarıdaydım. Binanın önüne geldiğimde karşıdakiler büyük tehlike altındaydı onları tahliye ettik. Burayı senede bir sel götürüyor. Her sene bu olay oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA