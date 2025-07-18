Ankara Valiliği'nden Kritik Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

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Yapılan açıklamada, olası ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım ve yağış esnasında kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin verilerine dayandırılan açıklamada, saat 14.15 itibarıyla başlayan yağışların 18.00’e kadar süreceği tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar da dahil olmak üzere tüm olumsuz senaryolara karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını istedi.

Kaynak: ANKA