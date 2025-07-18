İstanbul’un Yeni Nesil Yerli Tramvayı Yolda

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtılan ve tamamen yerli üretim olarak geliştirilen Tram34 projesi, belirlenen takvim doğrultusunda adım adım ilerliyor. İlk aşamada, T4 Topkapı–Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 adet modern tramvay aracının üretim süreci devam ediyor.

Projenin temeli, Mayıs 2023’te Metro İstanbul ile imzalanan Sanayi İş Birliği Programı (SİP) kapsamındaki sözleşmeyle atıldı. 2025 yılının Temmuz ayı itibarıyla üretimde önemli bir aşama kaydedildi; finansman kullanım oranı %50'ye yaklaşmış durumda. İlk aracın 2026’nın ilk çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor ve ardından test süreçleri tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

Tram34, Türkiye’de genellikle savunma sanayinde uygulanan Sanayi İş Birliği Programı’nın raylı sistemlerde hayata geçirilen ilk örneği olarak dikkat çekiyor. Aracın tasarım ve mühendislik çalışmaları tamamlandı, gerekli onaylar alındı ve üretim bandına geçildi. Fikri ve sınai hakları Metro İstanbul’a ait olan tramvay, tamamen Türk mühendis ve teknisyenler tarafından geliştirildi. Proje, yerli üretimi destekleyerek raylı sistem teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

MODERN TASARIM, YÜKSEK PERFORMANS

24 metre uzunluğunda ve 2,65 metre genişliğinde olan Tram34, 216 yolcu taşıma kapasitesine sahip. 40 km/s işletme hızı ve 80 km/s maksimum hızıyla hem tramvay hem de hafif metro hatlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca %6 eğimli rampaları tırmanma kabiliyetiyle zorlu şehir içi koşullara uyum sağlıyor.

İstanbul’un ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Tram34, 2026 itibarıyla T4 hattında hizmet vermeye başlayacak. Hem tasarımı hem de teknolojik altyapısıyla yerli raylı sistemler içinde öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA