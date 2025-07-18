Ayşe Tokyaz'ın Katili Cemil Koç Kaç Kadını Öldürdü? Eski Sevgilisinin Tırnaklarında DNA'sı Bulundu!

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Türkiye, günlerdir İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. 13 Temmuz'da yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ün öldürülmesiyle alakalı, eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru Cemil Koç gözaltına alınıp çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisine yardım eden 6 kişi de "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan tutuklandı.

İKİ YIL ÖNCE ESKİ SEVGİLİSİNİ DE Mİ ÖLDÜRDÜ?

Koç, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden eski sevgilisi Ejegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olarak bulunuyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede, Ejegül Ovezova'nın düştüğü evin yer kısmı ile eşyalarda kendisine ait kan benzeri lekelerin tespit edildiği ve bunlardan alınan örneklerin maktule ait olduğunun belirlendiği belirtildi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, LAVABODAYDIM'

Cemil Koç, iddianamedeki ifadesinde Ejegül Ovezova ile dini nikahlı olduklarını, olay günü evdeki evcil hayvanlar konusunda tartıştıklarını, olay gerçekleştiği sırada lavaboda olduğunu, salona geçtiğinde ölen şahsı göremediğini, bir ses duyduğunu, ölen şahsın intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü, aşağı indiğini, ölen şahsı yüz üstü yatar vaziyette gördüğünü, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

'KADINI PENCEREDEN AŞAĞI DÜŞÜRDÜ'

Hazırlanan iddianamede, bulgularla alakalı şu bilgiler verildi:

"Tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ejegul Ovezova ve şüpheli Cemil Koç isimli şahıslardan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotipler karışık olarak bulunmuştur, denildiği bu hususun şüpheli ile müşteki arasında olay anında meydana gelen bir tartışmaya ve fiziki mücadeleye delalet ettiğinin değerlendirildiği, şüphelinin olay tarihinde aralarında tartışma bulunan dini nikahlı eşi Ejegul Ovezova isimli şahsı ikamet ettikleri dairenin penceresinden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu ve şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair şüpheli hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği anlaşıldı.

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yüklenilen suçtan dolayı eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, yüklenilen suçtan dolayı eylemine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, şüpheli hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilmesi halinde şüphelinin TCK 53/1 maddesi gereğince belli haklardan yoksun kılınmasına, Şüpheli hakkında TCK 58 maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, şüphelinin gözaltında geçirdiği sürenin TCK 63 maddesi gereğince alacağı cezadan mahsubuna, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.''

Kaynak: İHA