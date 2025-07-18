Alanya'da Otel Çalışanı, Epilepsi Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde otelde epilepsi krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan otel çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Alanya'da Otel Çalışanı, Epilepsi Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde çalışan 25 yaşındaki Muhammed Cuma Bağlama, iş sırasında epilepsi krizi geçirdi. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından otel çalışanını ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Bağlama, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

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