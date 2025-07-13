Pis Koku Mahkemeye Taşındı! Otel Şikayetinde Türkiye’de Bir İlk

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Giresun’da ikamet eden Doğan Bayrak, 16 Ağustos 2024 tarihinde bir turizm acentesi aracılığıyla Antalya’da ailesiyle birlikte tatil planladı. Otelde konaklamaya başladıklarında, ‘otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini’ belirten Bayrak, bu durum karşısında acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep etti ve ödediği paranın iade edilmesini istedi.

İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU

Acentenin iade talebini kabul etmemesi üzerine ise Bayrak, Giresun’daki İl Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Yapılan incelemelerde, otelde kısa süreli bir kanalizasyon problemi yaşandığı, bu durumun düzeltildiği fakat kokunun ne kadar süreyle etkili olduğunun net şekilde belirlenemediği ifade edildi. Söz konusu kokunun kısa sürmüş olsa bile misafirlerin konforunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

ÖDEMENİN YARISI İADE EDİLDİ

Kararda ayrıca, kokunun otelin hangi bölümlerinde hissedildiğinin tespit edilemediği ve rezervasyonun iptal edilmesi nedeniyle otelin yeni müşteri kabul etme ihtimalinin sınırlı olduğu da dile getirildi. Bu sebeplerle, konaklama ücretinin tamamının değil, yalnızca yarısının iade edilmesinin daha adil olacağına hükmedildi.

Sonuç olarak, rezervasyon bedeli olan 9 bin 560 liranın yarısı, yani 4 bin 780 liranın turizm acentesi tarafından tüketiciye ödenmesine karar verildi.

Tüketici Hakem Heyeti’nin kararını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Bayrak, benzer mağduriyetler yaşayan diğer tüketicilerin de yasal haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

‘TÜRKİYE'DE İLK KARAR’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşın kaliteli hizmet alma konusundaki bilincinin sevindirici olduğunu ve bu yaklaşımın toplumsal gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ortada hizmet kusuru bulunduğunu dile getiren Şahin, tüketicinin haklarını yasal yollarla aramasının örnek bir davranış olduğunu belirtti.

Hakem heyetinin kararını olumlu bulan Şahin, şunları kaydetti: "İnsanımızın kaliteli hizmet alma düşüncesi bizim gelişmişliğimizin de göstergesidir. 'Tatile gideyim de denize gireyim de ortam nasıl olursa olsun, otel pis de olsa önemli değil, ben denize gireceğim' mantığı kaliteli bir mantık değildir. Hizmetin daha da kaliteli hale gelmesi bizim isteklerimizle sağlanacağı için bu noktada ısrar etmeliyiz. Tüketicimizi tebrik ediyorum. Bütün tüketiciler eğer böyle bir durumla karşılaşmışlar ise hizmet kalitesi ve temizlik açısından bunu belgelemeleri ve haklarını aramaları ülkemizin turizminin hizmet kalitesi açısından da fayda sağlayacaktır. Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır. Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz."