Şaibelerle Dolu İmam Hatip Gündemden Düşmüyor! Kurucusunun Torunu Bakan Yardımcısı Çıktı

LGS'de şaibe iddialarının merkezinde bulunan, 45 öğrencinin yüzde 1'lik dilime girdiği Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Okulları hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. Okulun kurucusunun torunu Celile Eren Öktem'in, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yardımcısı olduğu öğrenildi.

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Şaibelerle Dolu İmam Hatip Gündemden Düşmüyor! Kurucusunun Torunu Bakan Yardımcısı Çıktı
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Liselere Giriş Sınavı'ndaki (LGS) şaibe iddiaları Türkiye gündeminden düşmezken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaklaşık 5 yıldır Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak çalışan Özgür Türk'ün dün itibarıyla görevden alınması dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, Özgür Türk'ün 2022 yılında sınava giren çocuğunun tüm soruları doğru yanıtladığını açıkladı.

TRABZON'DAKİ İMAM HATİP'TE 'REKOR'

Olayla ilgili pek çok iddia ve bilgi gün yüzüne çıkmaya devam ederken, son olarak gazeteci Murat Ağırel, Trabzon'daki tek bir İmam Hatip Lisesi'nde 274 öğrencinin başarı yakaladığını, içlerinden 45 öğrencinin de yüzde 1'lik dilime girdiğini söyledi.

Şaibelerle Dolu İmam Hatip Gündemden Düşmüyor! Kurucusunun Torunu Bakan Yardımcısı Çıktı - Resim : 1

KURUCUNUN TORUNU BAKAN TEKİN'İN YARDIMCISI

Gazeteci Barış Pehlivan da şaibe iddialarının merkezindeki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Okulları'yla ilgili "ilginç bir tesadüf"ü dile getirdi. Pehlivan, okulun kurucusu Celalettin Öktem'in torunu Celile Eren Öktem'in, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yardımcısı olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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