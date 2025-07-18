TATBAK ve HAKMAR Soruşturmasında Flaş Gelişme!

FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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TATBAK ve HAKMAR Soruşturmasında Flaş Gelişme!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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