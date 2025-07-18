Ticaret Bakanı Ömer Bolat Duyurdu! Türkler İçin Schengen Kolaylığı Hamlesi... AB Komisyonu Harekete Geçti, Üye Ülkelere Gönderdi

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Avrupa Komisyonu'ndan Schengen vizesi başvurusunda bulunacak Türk vatandaşlarına ilişkin yeni adımlar geldi. Bu adımları Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı.

Bolat, açıklamasında şunları söyledi:

"AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir. İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak."

HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK?

Türk vatandaşlar için şu kolaylıklar sağlanacak:

Önceki vizesinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara 6 aylık çok girişli vize,

Önceki 6 aylık vizesinin sona ermesinden 2 yıl içinde başvuranlara 1 yıllık çok girişli vize,

Önceki 1 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara 3 yıllık çok girişli vize,

Önceki 3 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilebilecek.

Ancak vize süresi, pasaportun geçerlilik süresinden en fazla 3 ay kısa olacak şekilde düzenlenecek.

Kaynak: AA