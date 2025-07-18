Ticaret Bakanı Ömer Bolat Duyurdu! Türkler İçin Schengen Kolaylığı Hamlesi... AB Komisyonu Harekete Geçti, Üye Ülkelere Gönderdi

AB Komisyonu, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize başvurularını kolaylaştıracak yeni uygulamaları onayladı. Komisyon yeni bir belge hazırlayıp tüm üye ülkelere gönderdi. İşte Türklere vizede sağlanacak kolaylıklar...

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Duyurdu! Türkler İçin Schengen Kolaylığı Hamlesi... AB Komisyonu Harekete Geçti, Üye Ülkelere Gönderdi
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Avrupa Komisyonu'ndan Schengen vizesi başvurusunda bulunacak Türk vatandaşlarına ilişkin yeni adımlar geldi. Bu adımları Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı.

Bolat, açıklamasında şunları söyledi:

"AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve üye ülkelere göndermiştir. İlk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla, 2 yıla, 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak."

HANGİ KOLAYLIKLAR SAĞLANACAK?

Türk vatandaşlar için şu kolaylıklar sağlanacak:

  • Önceki vizesinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara 6 aylık çok girişli vize,
  • Önceki 6 aylık vizesinin sona ermesinden 2 yıl içinde başvuranlara 1 yıllık çok girişli vize,
  • Önceki 1 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara 3 yıllık çok girişli vize,
  • Önceki 3 yıllık vizesinden sonra 2 yıl içinde başvuranlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilebilecek.
  • Ancak vize süresi, pasaportun geçerlilik süresinden en fazla 3 ay kısa olacak şekilde düzenlenecek.
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Kaynak: AA

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