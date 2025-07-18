Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyünde ormanlık alanda saat 10.45 sıralarında yangın meydana geldi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler orman yangınına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kaynak: İHA
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