Edirne'de Korkutan Anız Yangını

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirmeye devam ederken Edirne'de çıkan anız yangın büyümeden söndürüldü.

Edirne'de Korkutan Anız Yangını
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Edirne'de biçilmiş buğday tarlasında çıkan anız yangını söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi eski TOKİ mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonucu 300 dekar tarım alanı zarar gördü.

Kaynak: AA

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