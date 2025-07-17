Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu
Avukat Sedat Vural, Antalya’da 4 yaşındaki aslan Zeus’un hayvan parkından kaçtıktan sonra avcılar tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘Aslan Diyarı’ isimli hayvan parkından kaçan ve 1 kişiyi yaralayan 4 yaşındaki ‘Zeus’ isimli aslan, bayıltarak parka geri götürülmek yerine avcılar tarafından tüfekle öldürülmüştü.
AVUKAT HAREKETE GEÇTİ
Zeus’un katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ankara'da yaşayan avukat Sedat Vural harekete geçti. Vural, Zeus’un kaçmasında kusuru olanlar ile bayıltarak yakalama olanağı varken öldürenler hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
SUÇ DUYURUSU
Suç duyurusu dilekçesinde, aslanın etrafının sarılarak bayıltılmasının ve bu şekilde yakalanmasının mümkün olduğu belirtildi.
'EŞİT HAK VURGUSU'
Avukat Vural, UNESCO'nun "Hayvan Hakları Bildirgesi" ve "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi"ne göre bütün hayvanların biyolojik denge içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahip olduğunU söyledi.
Kaynak: ANKA