Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘Aslan Diyarı’ isimli hayvan parkından kaçan ve 1 kişiyi yaralayan 4 yaşındaki ‘Zeus’ isimli aslan, bayıltarak parka geri götürülmek yerine avcılar tarafından tüfekle öldürülmüştü.

AVUKAT HAREKETE GEÇTİ

Zeus’un katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ankara'da yaşayan avukat Sedat Vural harekete geçti. Vural, Zeus’un kaçmasında kusuru olanlar ile bayıltarak yakalama olanağı varken öldürenler hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSU

Suç duyurusu dilekçesinde, aslanın etrafının sarılarak bayıltılmasının ve bu şekilde yakalanmasının mümkün olduğu belirtildi.

'EŞİT HAK VURGUSU'

Avukat Vural, UNESCO'nun "Hayvan Hakları Bildirgesi" ve "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi"ne göre bütün hayvanların biyolojik denge içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahip olduğunU söyledi.

Kaynak: ANKA