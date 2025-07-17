Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu

Avukat Sedat Vural, Antalya’da 4 yaşındaki aslan Zeus’un hayvan parkından kaçtıktan sonra avcılar tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ‘Aslan Diyarı’ isimli hayvan parkından kaçan ve 1 kişiyi yaralayan 4 yaşındaki ‘Zeus’ isimli aslan, bayıltarak parka geri götürülmek yerine avcılar tarafından tüfekle öldürülmüştü.

Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu - Resim : 1

AVUKAT HAREKETE GEÇTİ

Zeus’un katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ankara'da yaşayan avukat Sedat Vural harekete geçti. Vural, Zeus’un kaçmasında kusuru olanlar ile bayıltarak yakalama olanağı varken öldürenler hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu - Resim : 2

SUÇ DUYURUSU

Suç duyurusu dilekçesinde, aslanın etrafının sarılarak bayıltılmasının ve bu şekilde yakalanmasının mümkün olduğu belirtildi.

Antalya’da Hayvan Parkından Kaçan Aslan Zeus’un Öldürülmesine İlişkin Suç Duyurusu - Resim : 3

'EŞİT HAK VURGUSU'

Avukat Vural, UNESCO'nun "Hayvan Hakları Bildirgesi" ve "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi"ne göre bütün hayvanların biyolojik denge içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahip olduğunU söyledi.

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Kaynak: ANKA

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