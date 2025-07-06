Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler

Antalya’da hayvan parkındaki kafesinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaralayan ve aranan aslan, bayıltılarak yakalanmak yerine tüfekle vurularak öldürüldü. Aslanın öldürülmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 'Aslan Diyarı' adlı hayvan parkında yaşayan ‘Zeus’ isimli aslanın parktan kaçtığı ihbarı sonrasında ekipler harekete geçmişti.

KAFESTEN KAÇMIŞTI

Aslanın saat 02.00 sıralarında kafesinden kaçtığı, saat 05.00 sıralarında park alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fıstık sulayan Süleyman Kır'a saldırdığı ve ağır yaraladığı öğrenilmişti.

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler - Resim : 1

GÖRÜNCE VİDEO ÇEKMİŞTİ

Aslanı yakalama çalışmaları sürerken, aslanı sabah saatlerinde gören Faruk Zeybek, şöyle konuşmuştu: Saat iki buçuk, üç gibi siren sesi duydum. Polis ışıklarını görünce hırsız geldiğini düşündüm. Polis 'Aslan kaçmış, evden çıkmayın' dedi. Daha sonra aslanı şurada yatar pozisyonda kafasını kaldırırken gördüm. Aslanı görünce çok korktum, videoya kayıt altına aldım.

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler - Resim : 2

BAYILTMAYIP ÖLDÜRDÜLER

Ağır yaralanan 53 yaşındaki Süleyman Kır, hastanede tedavi altına alınırken, aslanın en son Ilıca ile Kumköy mahalleleri arasında, otellerin arka kısmında görüldüğü bildirilmişti.

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler - Resim : 3

KATLİAM SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI

Aranan aslan bulunur bulunmaz avcılar tarafından tüfekle katledildi. Bayıltılmak yerine aslanın öldürülmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Avcıların katlettikleri aslan ile hatıra fotoğrafı çekmeleri ise kan dondurdu.

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler - Resim : 4

Korkunç Katliam Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Firari Aslanı Bayıltmak Yerine Öldürdüler - Resim : 5

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Kaynak: DHA

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