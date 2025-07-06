Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki ayrı rüşvet girişimiyle suçlanan ve geçtiğimiz gece tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde tüm suçlamaları reddeden Böcek'e daha önce İstanbul’da başka bir soruşturma kapsamında tutuklu yargılanıp tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu’nun beyanları ve belgeler doğrultusunda hakkında rüşvet suçlaması yöneltildi. Böcek, Yadoğlu'nu yaklaşık on yıldır tanıdığını belirterek, şunları söyledi: "Kendisi genel olarak kamu kurumlarıyla çeşitli sahalarda iş yapan bir iş insanıdır. Bu şahısla detay bir diyaloğum ya da samimiyetim yoktur. Yusuf Yadoğlu ya da başkaca bir iş insanıyla detay bir diyaloğa girecek bir konumda zaten değilim. Kendisinin şahsıma ve oğlum Gökhan Böcek'e yönelik isnatlarından haberdar değilim. Oğlum Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu ile olan tanışıklığı ya da samimiyetini bilmiyorum. Aralarında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır haberdar değilim."

'GÖKHAN BU PARAYI BORÇ OLARAK ALMIŞTIR'

Oğlu Gökhan Böcek’in Zeynep Kerimoğlu ile kısa süreli bir evlilik yaşadığını aktaran Başkan Böcek, boşanma anlaşmasında geçen konut devrinden emniyette ifade verirken haberdar olduğunu söyledi. İfadesinde şu açıklamayı yaptı: "Oğluma sadece bu süreçte kızım gibi gördüğüm Zeynep'i mağdur etmemesini söyledim. Ancak tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Zeynep Kerimoğlu'na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiş. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bilgim yoktur. Hatta emniyette okunan Yusuf Yadoğlu'nun ifadesinden de anladığım üzere Gökhan bu parayı borç olarak almıştır. Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim."

'KAÇMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Oğlu Gökhan Böcek’in, olayın yaşandığı dönemde ailesiyle planlı bir seyahatte olduğunu ve yurt dışında bulunduğunu aktaran Başkan Böcek, "Bu olay gerçekleşmeden ailesiyle planlı bir seyahate gitmiştir. En kısa zamanda da dönüp ifade verecektir. Kaçması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı” dedi.

'OĞLUMUN BELEDİYE ÜZERİNDE NÜFUZU SÖZ KONUSU DEĞİL'

Seçim sürecinde araç giydirme harcamalarının Yusuf Yadoğlu tarafından karşılandığı iddialarına da yanıt veren Böcek, şu ifadeleri kullandı: "Antalya gibi özel ve ekonomik bir kentte seçim çalışmalarında şahsım adına böyle bir yol izlemedim. Partimiz ve şahsım bu giderleri sağlayacak güçtedir. Yusuf Yadoğlu'nun, kendi hüsnükuruntusuyla belediyeden hak edişlerini alamayacağı gibi korkularla oğlum Gökhan Böcek vasıtasıyla birtakım işlere girdiği iddiası kesinlikle asılsızdır. Oğlumun belediye üzerinde resmi ya da gayriresmi hiçbir nüfuzu söz konusu değildir. Hiçbir mali işten sorumlu personel oğlumun lafıyla ödeme gerçekleştiremez. Yine oğlumun hak ediş ödemesi yaptırmak için insanlardan maddi menfaat elde etmesi söz konusu değildir. Oğlumun bu yönde bir paraya da ihtiyacı yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."

BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Soruşturma dosyasına göre, 2024 yerel seçimlerinden hemen önce Yusuf Yadoğlu’nun ofisinde gerçekleştiği belirtilen bir görüşmede, seçim kampanyası için Gökhan Böcek tarafından 25 milyon TL talep edildiği, bu rakamın karşılanamaması üzerine 8,5 milyon TL'lik araç giydirme hizmeti karşılığında ödeme yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkililerinin, bu işlemin Muhittin Böcek’in seçim kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini ve ödemelerin Yadoğlu’nun şirketleri üzerinden yapıldığını beyan ettikleri aktarıldı.

İkinci iddiaya göre, 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde eşi Zeynep Kerimoğlu adına 30 milyon TL değerinde bir konut satın alındı. Söz konusu bedelin Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça hâlinde Özpınarlar adlı firmaya ödendiği belirtildi. Bu ödemelere ilişkin banka dekontları, tanık beyanları ve baz istasyonu kayıtlarının, dosyadaki diğer ifadelerle örtüştüğü bildirildi.

Kaynak: DHA