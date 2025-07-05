Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hakkında Tutuklama Talebi

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı çıkarılan oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yurtdışında olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi