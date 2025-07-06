İletişim Başkanlığı Açıkladı! Son 10 Günde Acı Bilanço!

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın haberleri yürek dağlarken İletişim Başkanlığı, yangınlara ilişkin korkunç bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada yıl içinde toplamda 3.181 yangın çıktığı, son 10 günde toplamda 20 büyük yangın çıktığı belirtildi.

Ayrıca “20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır” denildi.

1 YILDA 3.181 YANGIN

İletişim Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son 10 gündeki 761 yangının tamamı kontrol altına alındı. Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır.

Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19.135 sorti yapmış ve 62.881 ton su atmıştır.

Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

SON 10 GÜNDE 761 YANGIN

Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir. Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alınmıştır.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Bilecik, Manisa ve Hatay’daki büyük orman yangınlarına ilişkin yaptığı son açıklamada şunları söylemişti: Antalya Muratpaşa, Çanakkale Lapseki yangınlarında tamamen kontrol sağlanmıştır. Hatay Dörtyol’daki yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz sürüyor.

ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan 45 yaşındaki orman işçisi Ragıp Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin için Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Bakan Yumaklı da katılmıştı.

Bakan Yumaklı “Dün İbrahim Demir kardeşim, bugün Ragıp Şahin kardeşim, hiç gözlerini bile kırmadan bu vatan için fedayı can eylediler. Başımız sağ olsun. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Bizler onların geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Artık onlar bize emanet. Bu vatan için, bu ülke için, bu topraklar için canını feda etmekten çekinmeyen güvenlik güçlerimizden sonra en fazla şehit veren, orman teşkilatı. Onların hayatları uğruna Yeşil Vatan'ı savunmak için, korumak için çabalarını ve bize geri bıraktıklarını biz hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

SON 10 GÜNDEKİ 761 YANGININ TAMAMI KONTROL ALTINA ALINDI



Bu yıl şu ana kadar, 1.351’i ormanlık alanda, 1.830’u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3.181 yangın çıkmıştır.



Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir.… pic.twitter.com/jJ6ojTk77v — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi