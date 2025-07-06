AKP’den CHP'ye Bir Tepki Daha: ‘Hadlerini Hatırlatacağımızdan Kimse Kuşku Duymasın’

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer parti üst düzey yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AKP cephesinden bir tepki daha geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar" ifadelerini kullandı.

Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.



Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 6, 2025

ÇELİK'TEN İKİNCİ TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sandık korkusu" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in sözlerine tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi