Vatandaşlar Yangın Bölgesine Damacanayla Su Taşımıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangınla Mücadelede En İyi Hava ve Kara Filosuna Sahibiz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarına ilişkin soruyu da yanıtladı. Yangını söndürme çalışmalarında vatandaşların alevlere damacanalarla müdahale ettiği görüntüler akıllara kazınırken, Erdoğan açıklamalarında "Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahip ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok kentinde ormanlar alevlere teslim olurken, bazı yangınlar günlerce söndürülemedi. Yangınlarda 3 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda canlı da yaşamını yitirdi. Evler alevlere teslim oldu, birçok vatandaş da evsiz kaldı. İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Bilecik, Muğla, Manisa’nın da aralarında olduğu pek çok kentte çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele verildi.

Yangınla mücadele için yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kaldığı noktalarda, vatandaşlar da alevlere mücadele için damacanalarla bölgeye su taşıdı. Bu görüntüler Türkiye'de yangınla mücadelenin durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

(Fotoğraf: Kazım Kızıl)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan dönüşü uçakta orman yangınlarına karşı mücadele soruldu. Türkiye’nin yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınları için riskli bir döneme girdiğinin altını çizen Erdoğan, “Bu yıl bin 332'si ormanlık alanlarda, bin 808'i orman dışı alanlarda olmak üzere 3 bin 140 yangın çıktı. Sadece son 9 günde çıkan 721 yangının 720'si kontrol altına alındı. Hatay Dörtyol'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor” dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı hazırlıklı bir ülke olduğunu anlatırken ise, "Devletimizin imkanları bu yangınların söndürülmesi için seferber edilmiştir. Yangınların yüzde 90'ı ilk 24 saat içinde kontrol altına alındı. Bu tür yangınlarda Türkiye, artık geçmişe kıyasla çok daha hazırlıklı bir ülke" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınlarla havadan, karadan mücadele eden ekiplerimiz canlarını ortaya koyarak çalışıyor. Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahip ülkesiyiz. Bu bizim mücadelede güçlü kılıyor ve yangınlar büyümeden söndürülüyor. Ancak bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 45 dereceye ulaşması, rüzgârın sertliği ve nem oranının düşüklüğü yangınların kontrolünü zorlaştırıyor"

Açıklamalarında hava araçları filosunun genişletildiğini anlatan Erdoğan, “ 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'dan oluşan hava filosuna sahibiz. Bunun yanında 6 bin kara aracı ve 25 bin orman kahramanımızla yangınlara anında müdahale edebiliyoruz. Her yangının nedeni ile ilgili titiz bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi