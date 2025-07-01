Ormanlarımız Alev Alev Yanıyor! İzmir, Hatay ve Manisa'da Yangınla Mücadele Sürüyor, Binlerce Kişi Tahliye Edildi

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Kavurucu sıcakların başlamasıyla birlikte ülkenin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye başladı. Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarından bazıları hızla söndürülürken, bazıları günlerdir kontrol altına alınamadı.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

08.35 MANİSA'DA ÜÇ İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Manisa'nın üç ilçesi yanıyor



📌 Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde süren orman yangınlarına günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı pic.twitter.com/GSjjwBYR2V — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 1, 2025

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor. Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

08.00 İZMİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 3'üncü gününde devam ediyor.

İzmir'deki yangın 3. gününde



📌Menderes ve Seferihisar'daki orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile müdahaleye başlandı pic.twitter.com/RGiuCAoyfm — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 1, 2025

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

07.15 YÜKSEK GERİLİM HATTI PATLADI

Hatay’da orman yangını sırasında yüksek gerilim hattının alevler arasında patlaması korku dolu anlara neden oldu. Alahan Mahallesi’nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı. Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlama vatandaşları tedirgin etti.

Hatay’da orman yangını sırasında alevler arasında kalan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldihttps://t.co/DaDaP6AN4t pic.twitter.com/sqDdOugZoA — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 1, 2025

06.45 HATAY'DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca aralıksız sürdü.

Karaali Mahallesi'nde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine kadar yayıldı. Alevlere gece karanlığında karadan müdahale eden ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterlerinin de desteğini aldı.

Hatay'da orman yangını 2. gününde de sürüyor



📌Ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor pic.twitter.com/wJ0mtS9FON — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 1, 2025

Dün tedbir amacıyla üç mahalle boşaltılmış, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenememişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dün akşam yaptığı açıklamada, 200 hanenin tahliye edildiğini ve vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini söylemişti. Vali Masatlı, "Sahada şu anda 450'den fazla aracımız, 1250'den fazla da çalışanımız, personelimiz görev yapıyor. Yangını söndürene kadar 24 saat esasına göre sahada olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

00.40 ERZURUM'DAN DESTEK EKİP GÖNDERİLDİ

Öte yandan Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için dün Erzurum'dan 10 kişilik ekip gönderildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçelere ait bir tanker, itfaiyeden 2 araç ile 10 personel, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirterek, "Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, Hataylı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

23.45 BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İzmir

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki açıklamasının ardından Aydın Sultanhisar, Muğla Bodrum, Balıkesir Bigadiç ve Bursa İznik'teki yangınların kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 100'lerce iş makinesi, sair kurumların araçlarıyla hep birlikte mücadele yapmaya devam ettik. Gece olduğu için kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi. Bunların içerisinde sağlık problemi yaşayan bir vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda bizi zorlamaya devam ediyor. Rüzgar, gün içerisinde genelde 100 kilometrenin üzerinde seyretti. Kararsız olması sebebiyle bizim kurmuş olduğumuz cepheleri maalesef farklı farklı yönlere tekrar tekrar bozup oluşturmamıza sebep oldu. Bu da mücadeleyi maalesef uzatıyor. Manisa Akhisar yangınında sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu ve belli bir alana yayıldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili mücadelede kendilerini arayıp bilgi aldığını anımsatan Yumaklı, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

23.20 HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, söndürme çalışmalarını inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, saat 10.30 sıralarında Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangının Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradığını söyledi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Rüzgarın çok şiddetli ve kararsız hareketlerinden dolayı yangın yer yer yön değiştiriyor. Bu bakımdan ciddi derecede zorlanıyoruz. Rüzgarın hızı bazen saatte 12-15 kilometreye düşüyor ama yer yer hızı 35-40 kilometreye çıkıyor. Dolayısıyla rüzgarın bu kararsız hareketiyle beraber yangın da seyrini değiştiriyor. Şu anda Alahan bölgesindeyiz. Arkadaşlarımız karadan müdahale edip yangının önüne geçmeye çalışıyorlar. İnşallah sabaha kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle sabaha doğru biraz daha rüzgarın şiddetinin azalacağını tahmin ediyoruz."

Masatlı, havanın kararması nedeniyle hava araçlarının söndürme faaliyetlerine ara verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Karadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahada şu anda 450'den fazla aracımız, 1250'den fazla da çalışanımız, personelimiz görev yapıyor. Yangını söndürene kadar 24 saat esasına göre sahada olacağız. Buradaki en önemli şey, herhangi can kaybının olmamasıdır. Bununla ilgili de Karaali, Oğlakören ve Üçgedik mahallelerimizde tahliyeleri yaptık. Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. İhtiyaçlarını da bu vesileyle karşılıyoruz."

Masatlı, bir gazetecinin, yangının çıkış nedenine ilişkin sorusu üzerine, "Tabii ki bu teknik bir konu. Bununla ilgili hem emniyet birimimiz hem de jandarma komutanlığımız çalışıyor. Gerekli teknik inceleme bittikten sonra bunu da kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

23.00 ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, elektrik direğinin tellerine zarar verdi. Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi. Yangında, 2 ev ve Boztahta Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

22.00 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Manisa'nın Kula, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangınların şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasının zorlaştığını belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu duyurdu.

Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipman ve personeliyle sahada olduğunu vurguladı. Dutlulu, açıklamasında şunları söyledi:

"Manisamızın Kula, Ahmetli ve Akhisar ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için tüm kurumlarımız seferber olmuş durumda. Ancak şiddetli rüzgar, yangınların kontrol altına alınmasını ne yazık ki zorlaştırıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüz, ekipmanımız ve personelimizle sahadayız. Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlara karşı büyük bir özveriyle mücadele ediyoruz. Bu zorlu mücadelede; kahraman itfaiye ekiplerimiz, orman çalışanlarımız, kamu kurumlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız, canla başla, adeta ateşle savaşarak geleceğimizi korumaya çalışıyor. Dualarımız sahadaki tüm kahramanlarımızla."

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA