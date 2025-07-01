AKP’den Kritik Teklif: Orduda Yaş Sınırına Yeni Düzenleme

AKP'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle, TSK'da general ve amirallerin görev süresi ile yaş haddinde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. YAŞ kararıyla görev süresi uzatılabilecek isim sayısı artırılırken, terfi için harp enstitüsü şartı getiriliyor.

Son Güncelleme:
AKP’den Kritik Teklif: Orduda Yaş Sınırına Yeni Düzenleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Teklif, general ve amirallerin görev süresi ve yaş haddine ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısı yıllık 36'dan 60'a çıkarılırken, zorunlu hâllerde bu sayı 75'e kadar ulaşabilecek.

AKP’den Kritik Teklif: Orduda Yaş Sınırına Yeni Düzenleme - Resim : 1

Ayrıca, orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin 67 olarak belirlenmesi ve bu sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifi kapsamında terfi şartlarında da değişikliğe gidiliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli generallerin korgeneral veya koramiralliğe yükselebilmeleri için, kuvvet harp enstitülerinde komuta ve kurmay eğitimi almış olmaları şartı getiriliyor.

AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi... 'Torba'da Neler Var?AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi... 'Torba'da Neler Var?Siyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
AKP TBMM
Son Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına Alındı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı Sağanak ve Fırtına Alarmı
İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi İşte Kahveye En İyi Alternatifler Listesi
Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Tunç Soyer Gözaltına Alındı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı
Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti Manisa'da Katliam Gibi Kaza
Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı Sağanak ve Fırtına Alarmı
Fabrikada Elektrik Akımı Faciası! 1 Ölü Fabrikada Elektrik Akımı Faciası