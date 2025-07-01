Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı

Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar artarken, bazı kıyı ve dağlık alanlarda kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar, ani sağanak ve rüzgara karşı uyarıldı.

Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı - Resim : 1

Hava sıcaklıkları, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, özellikle Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İşte bölge bölge hava durumu...

Sağanak ve Fırtına Alarmı! Meteoroloji O İllerde Yaşayanları Uyardı - Resim : 2

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısının kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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