Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Araçta sıkışan dört kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi.

Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Rıdvan A. (36) idaresindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, yol kenarında duran 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

BABA VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Araçta sıkışan Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ancak yapılan kontrollerde dördünün de hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti - Resim : 3

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA-İHA

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Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti Manisa'da Katliam Gibi Kaza