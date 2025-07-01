Manisa'da Katliam Gibi Kaza! Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu baba ve üç çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Rıdvan A. (36) idaresindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, yol kenarında duran 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ

Araçta sıkışan Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6), itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ancak yapılan kontrollerde dördünün de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA-İHA