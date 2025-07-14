Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla

Amerikalı milyarder Elon Musk, cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'a dair dosyaların kamuoyuyla paylaşılması için ABD Başkanı Donald Trump'a açık çağrıda bulundu.

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Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla
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ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, cinsel istismar ve çocuklara yönelik suçlarla ilişkilendirilen ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a dair dosyaların yayımlanması gerektiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Musk, X platformundaki paylaşımında, Trump'ın "Epstein meselesi bu kadar gündemde tutulmamalı" yönündeki açıklamasına yanıt vererek, "Gerçekten ciddi misin?" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla - Resim : 1

Musk, Trump'ın Epstein hakkında konuşurken bile ismini defalarca anmasına dikkat çekti ve "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla" diyerek kamuoyuna açıklık getirilmesi çağrısını yineledi.

Trump ise Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Epstein dosyalarının Demokrat Parti'ye yakın yönetimler tarafından oluşturulduğunu ve hâlâ gündemde tutulmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti.

Eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerini işaret eden Trump, "Bu dosyalar, dünyayı Rusya aldatmacasıyla kandıranlar tarafından yazıldı. Neden hâlâ bu kadar fazla yer veriliyor?" demişti.

Elon Musk'tan Trump'a 'Epstein' Çağrısı: Dosyaları Yayımla - Resim : 2

Jeffrey Epstein'ın ismi, yıllar boyunca iş dünyası ve siyaset dünyasından pek çok üst düzey isimle kurduğu ilişkiler nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Elon Musk'ın çağrısı, bu ilişkilerin yeniden sorgulanmasına yol açabilecek yeni bir kamuoyu baskısı oluşturabilir.

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Kaynak: AA

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