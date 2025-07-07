Musk’tan Yeni Parti Hamlesi, Trump’tan Sert Yanıt: 'Saçma ve Can Sıkıcı'

ABD Başkanı Trump ile iş insanı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor. Trump, Elon Musk’ın yeni bir parti kurma düşüncesini “gereksiz karmaşa” olarak nitelendirdi. Trump, "Can sıkıcı ve saçma" ifadelerini kullanarak Musk'ı eleştirdi.

Musk’tan Yeni Parti Hamlesi, Trump’tan Sert Yanıt: 'Saçma ve Can Sıkıcı'
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk’ın yeni bir siyasi parti kurma kararına sert çıktı. Trump, havaalanında yaptığı açıklamada, Musk’ın "Amerika Partisi" adını verdiği girişimi için “Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı. Hatta saçma.” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti’nin gücünü vurgulayan Trump, böyle bir oluşumun yalnızca kafa karışıklığı yaratacağını belirtti.

MUSK PARTİ KURDU

Musk’ın bu duyurusu, Trump’ın teknoloji milyarderinin şiddetle karşı çıktığı kapsamlı vergi indirimi ve harcama tasarısını imzalamasından yalnızca bir gün sonra geldi. Haftalar önce kamuoyu önünde Trump ile tartışma yaşayan Musk, geçtiğimiz cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Amerika Partisi”ni kurduğunu ilan etti. Musk, bu adımı “halkın özgürlüğünü geri kazanması” için attığını söyledi.

Musk’tan Yeni Parti Hamlesi, Trump’tan Sert Yanıt: 'Saçma ve Can Sıkıcı' - Resim : 1

GELECEK YIL FAALİYETE GEÇECEK

Amerika Partisi’nin, ABD’deki geleneksel Cumhuriyetçi-Demokrat sistemine meydan okumayı hedeflediğini belirten Musk, partinin gelecek yıl faaliyete geçeceğini açıkladı. Musk, 4 Temmuz’daki paylaşımında başlattığı ankette, Amerikalıların üçte ikisinin bu yeni parti fikrine destek verdiğini de ifade etmişti.

Musk’tan Yeni Parti Hamlesi, Trump’tan Sert Yanıt: 'Saçma ve Can Sıkıcı' - Resim : 2

Öte yandan Trump, sel felaketinden etkilenen Teksas’ı cuma günü ziyaret edeceğini duyurdu. Felaketle ilgili herhangi bir kamu kurumu ya da görevliyi suçlamayan Trump, bunun “yüz yılda bir yaşanacak türde bir afet” olduğunu söyledi. Ayrıca Kızıldeniz’de saldırıya uğrayan Liberya bandıralı gemi hakkında, “Bu gece ya da yarın bir rapor alacağım.” dedi.

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Kaynak: AA

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