Yemen Açıklarında Bir Gemiye Saldırı
UKMTO, Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığı kaydedilerek, saldırıya uğrayan gemideki silahlı güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık verdiği aktarıldı.
Kaynak: DHA