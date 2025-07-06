Yemen Açıklarında Bir Gemiye Saldırı

UKMTO, Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yemen Açıklarında Bir Gemiye Saldırı
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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığı kaydedilerek, saldırıya uğrayan gemideki silahlı güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık verdiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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