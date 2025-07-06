Macron ve Starmer, 8 Temmuz'da Görüşecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8-10 Temmuz tarihlerinde İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile önemli ikili görüşmeler yapacak Macron, İngiliz Parlamentosu’nda hitap edecek ve Kraliyet tarafından resmi törenle karşılanacak.

Macron ile Starmer, 37'inci Franco-Britanya Zirvesi’nde bir araya gelerek, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları karşısında iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme planlarını değerlendirecek.

Ayrıca, Ukrayna’ya yönelik “güvence gücü” oluşturulması ve Moskova’ya yönelik baskının artırılması gibi konular da zirvede gündeme gelecek. İki lider, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yanı sıra Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de video konferans görüşmesi yapacak.

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri ise Filistin’in devlet olarak tanınması konusu olacak. Paris, Filistin’in tanınması sürecinin hızlandırılmasını isterken, Londra bu konuda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Macron ve Starmer ayrıca, Manş Denizi’nden yapılan düzensiz göç geçişlerinin durdurulmasına yönelik yasa dışı göçü durdurmak adına işbirliği ve sivil nükleer enerji alanında ortak projeler gibi konuları da ele alacak.

Ziyaret süresince İngiltere Kralı Üçüncü Charles, Macron ve eşine Windsor Kalesi’nde resmi bir ziyafet verecek. Macron, burada özel olarak Kraliçe İkinci Elizabeth’in mezarını ziyaret ederek çiçek bırakacak.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu ziyaretinin, Brexit sonrası Avrupa ile İngiltere arasında yeniden ısınan ilişkilerin önemli bir göstergesi olduğu belirtiliyor. Son olarak 2008’de Nicolas Sarkozy tarafından yapılan Fransız devlet başkanı ziyareti sonrası en üst düzey ziyaret olan bu program, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirmeyi amaçlıyor. Macron'un ayrıca, İngiliz Parlamentosu’na da hitap edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA