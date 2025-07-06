İngiliz Avukat Yerlerde Sürüklenirken İnsanlık Dersi Verdi! 'İşte Demokrasinin Anası'

Londra'da düzenlenen İsrail protestolarında Gazze'ye yönelik katliamlara karşı ses çıkaran 29 aktivist tutuklandı. Yaka paça gözaltına alınanlar arasında bulunan İngiliz avukat Tim Crosland'ın polis tarafından yerde sürüklenirken söyledikleri ise takdir topladı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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İngiliz Avukat Yerlerde Sürüklenirken İnsanlık Dersi Verdi! 'İşte Demokrasinin Anası'
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İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları 7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız devam ederken, dünyanın dört bir yanında insan hakları aktivistlerinin protesto gösterileri de sürüyor. Filistin halkı için yardım çağrısı yapa aktivistler önceki gün İngiltere'nin başkenti Londra'da toplandı. İngiliz hükümeti tarafından "yasa dışı" olarak tanımlanan protestoda eylemciler, "Soykırımı durdurun", "Filistin için özgürlük" gibi sloganlar attı.

Parlamento Meydanı'ndaki Gandhi heykeli yakınında toplanan yaklaşık 30 kişi, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. İngiliz polisi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir açıklamada toplam 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Fiziksel güç uygulanarak gözaltına alınan eylemcilerden biri de insan hakları avukatı aktivist Tim Crosland'dı.

'SOYKIRIMA KARŞI ÇIKMAK TARTIŞMALIYMIŞ'

Polisin kollarına girip yerlerde sürüklediği Tim Crosland, barışçıl bir gösteri yaptıklarını ve yalnızca slogan attıklarını vurgulayarak "Bir grup rahip, öğretmen, sağlık çalışanı ve insan hakları avukatı olarak yaptığımız şey sadece susturulmaya karşı çıkmak. Biz soykırıma karşı çıkıyoruz, bunun bu kadar tartışmalı bir duruş olduğunu bilmiyordum" dedi.

'İŞTE TÜM DEMOKRASİLERİN ANASI'

Polis kendisini sürüklerken konuşmaya devam eden İngiliz avukat, "İşte modern İngiltere'de soykırıma karşı durduğunuz zaman başınıza gelen şey bu. İnanılmaz değil mi? 1945 yılında soykırımı durdurmak için imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ardından kanunların geldiği durum bu. İnsanların hafızası çok zayıf. İşte tüm demokrasilerin anası!"

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