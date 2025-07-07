Bakan Fidan'dan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

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Bakan Fidan'dan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Kritik Temas
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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