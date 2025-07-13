İspanya Felaketi Yaşıyor! 2 Kişi Sele Kapıldı

Şiddetli yağışların etkili olduğu İspanya sel felaketine teslim oldu. Kamplarda kalan yaklaşık 400 çocuk tahliye edilirken sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Bazı yollar ulaşıma kapandı, yüzlerce eve ise elektrik verilemiyor.

İspanya Felaketi Yaşıyor! 2 Kişi Sele Kapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya'nın CadenaSer radyosunun haberine göre, ülkede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, pek çok bölgede sele neden oldu.

Haberde, Barselona'nın Cubelles kasabasından geçen Foix Nehri'nin yağış ve sel nedeniyle yükselen sularına kapıldığı düşünülen 2 kişiye ulaşılamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Fırtınadan etkilenen Aragon bölgesinde de sel nedeniyle Figueruelas, Fuentes de Ebro, Tarazona, Grisen ve Ejea dahil çok sayıda kasabada Askeri Acil Yardım Birliğinin (UME) konuşlandırıldığını belirten yetkililer, ev ve araçlarda mahsur kalan 8 kişinin kurtarıldığını aktardı.

YÜZLERCE EVDE ELEKTRİK YOK

Yetkililer, bölgedeki bazı yolların kapandığı ve 600'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaştı.

Burgos kentindeki kamplarda kalan yaklaşık 400 çocuğun şiddetli yağış nedeniyle tahliye edildiğini belirten yetkililer, Katalonya'da tren seferlerinin ise olumsuz hava koşulları sonucu askıya alındığını ve ardından kademeli şekilde yeniden başlatıldığını bildirdi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) yapılan açıklamada, fırtınanın etkisini kaybettiği ve ülkenin büyük kısmında havanın açık olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Kuzey Kore’den 3 Ülkeye Karşı ‘Askeri Harekat’ Uyarısı Kuzey Kore’den 3 Ülkeye Karşı ‘Askeri Harekat’ Uyarısı
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Lazkiye'deki Orman Yangınlarından 10 Gün Sonra Sevindiren Haber Lazkiye'deki Orman Yangınlarından 10 Gün Sonra Sevindiren Haber
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler