Kuzey Kore’den 3 Ülkeye Karşı ‘Askeri Harekat’ Uyarısı

Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak hava tatbikatını "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirererek bu tür adımlara karşı askeri önlem almaya hazır olduğunu açıkladı. Açıklama, ABD B-52 bombardıman uçağının bölgedeki uçuşunun ardından geldi.

Kuzey Kore’den 3 Ülkeye Karşı ‘Askeri Harekat’ Uyarısı
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Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'ya yönelik bir uyarıda bulunarak, müttefiklerin ABD stratejik bombardıman uçağıyla yaptıkları son hava tatbikatının ardından kendisine yönelik herhangi bir güvenlik tehdidine karşı askeri önlem almaya hazır olduğunu belirtti.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, 11 Temmuz Cuma günü yapılan bir savunma tatbikatında üç ülkenin savaş uçakları tarafından kuşatılan Güney Kore yakınlarındaki bir ABD B-52 stratejik bombardıman uçağı uçuşunun ardından geldi.

Nükleer silahlara sahip Kuzey Kore, daha önce de benzer tehditlerde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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