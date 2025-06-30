Kilis'te Kaza! 2 Yaralı

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kilis'te Kaza! 2 Yaralı
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Kilis'te Çaylak Mahallesi Hasan Bey Hamamı Sokak'ta kaza meydana geldi. Ü.K. idaresindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç ile İ.B. yönetimindeki 27 AVS 214 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B. ile arkasındaki M.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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