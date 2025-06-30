Aydın Efeler’de Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, Diğer Sürücü Tutuklandı

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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Zeki Memiş (48) hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Zeki Memiş idaresindeki 09 ANY 927 plakalı motosiklet ile Y.D. (45) yönetimindeki 55 AU 117 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Memiş ve yolcu S.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, motosiklet sürücüsü Zeki Memiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolcu S.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Y.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA