Chelsea Dünya Şampiyonu: PSG'yi 3 Golle Geçerek Kupayı Kaldırdı

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain’i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maça damga vuran Cole Palmer iki gol, bir asistle yıldızlaştı. Finali tribünden izleyen Trump çifti de karşılaşmaya renk kattı.

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Chelsea Dünya Şampiyonu: PSG'yi 3 Golle Geçerek Kupayı Kaldırdı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev final nefes kesti. Şampiyonlar Ligi galibi Paris Saint-Germain ile UEFA Konferans Ligi şampiyonu Chelsea, dünya şampiyonluğu için karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Chelsea, kulüp tarihine bir uluslararası kupa daha ekledi.

Chelsea Dünya Şampiyonu: PSG'yi 3 Golle Geçerek Kupayı Kaldırdı - Resim : 1

JOAO PEDRO'DAN NOKTA KOYAN GOL

Maçın henüz 22. dakikasında Chelsea, Cole Palmer'ın bireysel yeteneğiyle perdeyi açtı. Savunmadan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden genç yıldız, net bir vuruşla takımını öne geçirdi. Henüz sekiz dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Palmer, bu kez ceza sahasının dışından bir füze göndererek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının sonlarına doğru sahneye çıkan isim Joao Pedro oldu. Palmer'ın pasında savunma arkasına sarkan Brezilyalı oyuncu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı: 3-0.

Chelsea Dünya Şampiyonu: PSG'yi 3 Golle Geçerek Kupayı Kaldırdı - Resim : 2

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci 45 dakikada PSG'nin skoru lehine çevirme çabaları sonuçsuz kaldı. Mbappe ve Dembele gibi yıldızların etkisiz kaldığı maçta Chelsea savunması geçit vermedi. İngiliz temsilcisi, ilk yarıda bulduğu gollerle işi bitirdi ve kupaya uzandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, dev karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte tribünlerden takip etti.

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Kaynak: AA-DHA

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