Tarihe Geçti: Wimbledon'da Şampiyon Jannik Sinner

Jannik Sinner, Wimbledon'da tarih yazdı. İtalya'nın genç raketi Jannik Sinner, Wimbledon tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz’ı 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

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Tarihe Geçti: Wimbledon'da Şampiyon Jannik Sinner
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Wimbledon tek erkekler finali, tenis dünyasının iki genç yıldızı Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ı karşı karşıya getirdi. Merakla beklenen finalde gülen taraf, rakibini 3-1 mağlup eden İtalyan Jannik Sinner oldu. 23 yaşındaki Sinner, bu galibiyetle kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

Yarı finalde tenisin yaşayan efsanesi Novak Djokovic'i üç sette geçerek büyük sükse yapan Sinner, finalde de dominant oyununu sürdürdü.

Londra'nın ikonik çim kortlarında oynanan final, tempolu başladı. İlk sette servis kırma fırsatlarını iyi değerlendiren Alcaraz, seti 6-4 kazanarak öne geçti. Ancak Sinner, ikinci sette agresif servisleri ve etkili backhand vuruşlarıyla oyunun kontrolünü eline aldı. 6-4'lük set sonucu skoru 1-1'e taşıdı.

Üçüncü sette rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren İtalyan yıldız, yine 6-4'lük skorla öne geçti. Dördüncü sette ise Alcaraz'ın çabalarına rağmen hata yapmayan Sinner, seti ve maçı noktaladı.

Bu zaferle birlikte Jannik Sinner, Grand Slam kariyerinde ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanarak adını tenis tarihine yazdırdı. Aynı zamanda, Wimbledon'da çim kortta zirveye çıkan ilk İtalyan erkek tenisçi oldu.

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Kaynak: İHA

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