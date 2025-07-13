Kocaeli'de Tekerlekli Paten Yarışması Heyecanı Başladı
Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı. Yarışmaya 15 ilden 191 sporcu katıldı.
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Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirildi.
Yarışmada, 11 yaş altı kız-erkek, 13 yaş altı kız-erkek, 15 yaş altı kız-erkek, 19 yaş altı kadın-erkek ve 19 yaş üstü kadın-erkek kategorileri olmak üzere 15 ilden 191 sporcu katıldı.
Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız'ın startını verdiği organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
Kaynak: AA
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