Kocaeli'de Tekerlekli Paten Yarışması Heyecanı Başladı

Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı. Yarışmaya 15 ilden 191 sporcu katıldı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Tekerlekli Paten Yarışması Heyecanı Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirildi.

Yarışmada, 11 yaş altı kız-erkek, 13 yaş altı kız-erkek, 15 yaş altı kız-erkek, 19 yaş altı kadın-erkek ve 19 yaş üstü kadın-erkek kategorileri olmak üzere 15 ilden 191 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız'ın startını verdiği organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu
Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de Zafer Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de Zafer!
Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler