Meteoroloji Alarm Verdi! 8 İl İçin Tehlike Çanları! Yağmur ve Fırtına Ülkeyi Saracak

Türkiye, hafta sonu Balkanlar'dan gelen soğuk hava ve etkili yağışların etkisine giriyor. Meteoroloji, 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı vererek sel ve fırtına riskine dikkat çekti.

Türkiye, hafta sonuyla birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle Ege ve Akdeniz’de çok kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. İstanbul’da ise sıcaklıklar bir anda 9 derece birden düşecek.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM verilerine göre, bugün Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görülecek.
İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin’de yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı tedbirli olması isteniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kodlu uyarı yayımlarken, Muğla için turuncu kod alarmı verdi. Açıklamada, kıyı kesimlerde hortum ihtimaline dikkat çekildi.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için uyarı yaptı. Şehir genelinde bu gece itibarıyla sıcaklıkların düşerek hafta sonunda 10 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisini artıracağı, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın pazartesi sabahına kadar aralıklarla devam edeceği duyuruldu.

AKOM, şiddetli yağışla birlikte oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı halkın dikkatli ve tedbirli davranmasını istedi.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 18 derece.

- İstanbul 19 derece.

- Denizli 12 derece.

- İzmir 19 derece.

- Adana 20 derece.

- Ankara 15 derece.

- Samsun 21 derece.

- Malatya 7 derece.

- Erzurum 7 derece.

- Diyarbakır 14 derece.

- Gaziantep 14 derece.

Kaynak: Haber Merkezi

