Osmaniye'de Yolcu Otobüsüyle TIR Çarpıştı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. İlk olarak 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazada ölü sayısı ilerleyen saatlerde 7'ye yükseldi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli’ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölü sayısı ilerleyen saatlerde 7'ye yükseldi.

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Valiliği'nden saat: 11.00'de yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü anlatılan açıklamada yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

