Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü

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Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nden yetişen Tarık, profesyonel kariyerine başka kulüplerde devam etmiş, son olarak ise Çaykur Rizespor forması giymişti.

Sarı-lacivertli ekip, eski oyuncusunu kadroya katarak kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, açıklamasında "Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" diyerek oyuncuya başarı temennisinde bulundu.

Tarık Çetin, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasını yeniden terletecek.

Kaynak: DHA