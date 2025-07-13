Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen kaleci Tarık Çetin’i bir yıllığına kadrosuna kattı. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli ekiple yeniden buluştu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin'i yeniden kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nden yetişen Tarık, profesyonel kariyerine başka kulüplerde devam etmiş, son olarak ise Çaykur Rizespor forması giymişti.

Fenerbahçe Kadrosuna Kattı: Tarık Çetin Yuvaya Döndü - Resim : 1

Sarı-lacivertli ekip, eski oyuncusunu kadroya katarak kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, açıklamasında "Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" diyerek oyuncuya başarı temennisinde bulundu.

Tarık Çetin, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe formasını yeniden terletecek.

Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'taKartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'taSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta
Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir Klima Olmadan Serinlemenin Sıra Dışı Yolları: Eviniz Yöntemlerle Buz Gibi Olabilir
Beşiktaş ABD'li Transferini Duyurdu! Beşiktaş ABD'li Transferini Duyurdu!
Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti Kedi ve Köpekler Beyni Koruyor! Yeni Bilimsel Araştırma Şoke Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor
İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler