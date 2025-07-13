Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü’yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun bonservisini alması halinde 25 milyon Euro ödeyecek. Orkun Kökçü, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş forması giyecek.

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Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer sezonuna damga vuracak bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekiz devi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

24 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmişti. Bugün yapılan resmi açıklamayla Kökçü'nün kiralık transferi resmiyet kazandı. Beşiktaş, oyuncunun 2025-2026 sezonu için kiralık bedel ödemeyecek. Ancak sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda transfer kalıcı hale gelecek ve siyah-beyazlılar, Benfica'ya 25 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Kartal'dan Dev Transfer! Orkun Kökçü Beşiktaş'ta - Resim : 1

UZUN VADELİ PLANLAMA

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bonservis bedelinin 2030 yılına kadar taksitlerle ödeneceği belirtildi. Ayrıca Orkun Kökçü'ye her sezon 5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

Yıllık ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kurları baz alınarak Türk Lirası üzerinden yapılacak. Bu anlaşmayla birlikte Beşiktaş, hem orta sahasına önemli bir takviye yaptı hem de geleceğe dönük güçlü bir yatırım gerçekleştirmiş oldu.

Feyenoord altyapısından yetişen ve orada kaptanlığa kadar yükselen Orkun Kökçü, geçen sezon başında Benfica'ya transfer olmuştu.

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Kaynak: DHA

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