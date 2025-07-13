Beşiktaş Yeni Sezona Avusturya'da Hazırlanıyor

Beşiktaş, kamp yaptıkları Avusturya'daki yeni sezon çalışmalarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Yeni Sezona Avusturya'da Hazırlanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında bugün TSİ 18.00’de Datenpol Arena’da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dünya İçten Çatlamaya Başladı! Bilim İnsanları Yeni Küresel Felaketlere Karşı Ayağa Kalktı Dünya İçten Çatlamaya Başladı! Bilim İnsanları Yeni Küresel Felaketlere Karşı Ayağa Kalktı
Sivasspor'da Yeni Sezon Çalışmalarına Devam Sivasspor'da Yeni Sezon Çalışmalarına Devam
Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş
Son Şampiyon Galatasaray'da Yeni Sezon Hazırlıkları Tam Gaz Son Şampiyon Galatasaray'da Yeni Sezon Hazırlıkları Tam Gaz
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti