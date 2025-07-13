Beşiktaş Yeni Sezona Avusturya'da Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında bugün TSİ 18.00’de Datenpol Arena’da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA