Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Sağlık Kontrolünden Geçti

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Transfer görüşmesine başladığımız Orkun Kökçü, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Kökçü; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA