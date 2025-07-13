Kayseri Şekerspor’da 3 Transfer Birden

Kayseri Şekerspor; dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kayseri Şekerspor’da 3 Transfer Birden
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacak. 2025 - 2026 sezonu öncesi güçlü bir kadro oluşturmak isteyen yeşil-beyazlılar dış transferde kadrosuna üç önemli ismi dahil etti.

Kayseri Şekerspor Kulübü dış transferde geçen sezon Kocasinan Şimşekspor’da şampiyonluk yaşayan Bulut Akbaş, Mehmet Tatlı ve kaleci Ali Özkan’ı renklerine bağladı.

Kayseri Şekerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüz 2025-2026 sezonu öncesi dış transferde Kocasinan Şimşekspor’dan Mehmet Tatlı, Bulut Akbaş ve kaleci Ali Özkan ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olsun" denildi.

Kaynak: İHA

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