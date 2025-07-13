Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda Final Heyecanı

Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda final günü müsabakaları başladı. Yarışlara 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Son Güncelleme:
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda Final Heyecanı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Meriç Nehri'ndeki parkurda final gününde yarışlar devam ediyor. Organizasyonun son gününde sporcular, 2000 ve 1000 metrelik parkurda kadın ve erkek klasmanlarında farklı tekne sınıflarında yarışıyor. Dereceye giren sporculara yarış sonunda ödülleri taktim ediliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, yarışların güzel geçtiğini söyledi.

Yarışlara katılımın çok yüksek olduğuna değinen İba, "Aşağı yukarı 400’e yakın sporcu şu an Meriç Nehri'nde kürek çekiyor. Gurur duyuyoruz. Şu anda müthiş duygular içerisindeyiz. Burası Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin ilk kulvarı ve büyük bir kulvar. Dünya üzerinde de hatırı sayılır bir kulvar. Hoşumuza gidiyor. Gurur duyuyoruz." diye konuştu. İba, milli takımın Polonya'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası için Meriç Nehri'nde antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Meriç Nehri'nin kürek sporunun merkezi haline geldiğini vurgulayan İba, "Burası bir merkez, küreğin başkenti. Mahalle berberi bile buradan istifade ediyor. Karşılaşıyoruz onlarla ‘kürekçi olan müşterilerimiz var’ diyorlar. Belli dönemlerde yarış zamanları onlarda bu işten nasipleniyor. Oteller, lokantalar, kent ekonomisi nasipleniyor. Gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu
Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor? Bu Hafta Sonu Hangi Burçları Neler Bekliyor?
Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş Leylekler Neden Afrika'dan Göç Edip Türkiye'de Yuva Yapıyor? Yaren Leylek İşte Bu Yüzden Geliyormuş
Fenerbahçe'den Sezonun İlk Provası Fenerbahçe'den Sezonun İlk Provası
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti TRT Yönetim Kurulu Değişti
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
Meteoroloji Uyardı, Aşırı Sıcaklara Mola: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Geliyor! Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtınaya Dikkat!